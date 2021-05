La coppia si ricongiunge dopo lite: revocato divieto di avvicinamento a 24enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Agata Genna, accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato Giuseppina Ganci, ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un giovane di 24 anni, attualmente a processo per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della sua compagna.

L’avvocato Ganci ha rilevato come le condotte contestate al proprio assistito fossero prive del requisito dell’attualità essendo i fatti per i quali è stata disposta la misura commessi, risalenti al febbraio del 2020. Ad oggi la coppia non solo ha appianato la sua conflittualità ma è ritornata a vivere insieme tanto che alcuni testi – per come rilevato correttamente dal tribunale – hanno riferito che l’imputato ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento nei confronti della compagna dimostrandosi un padre e un compagno amorevole e premuroso.

Segno quest’ultimo che i fatti di maltrattamenti in famiglia che lo vedono imputato hanno senza dubbio riguardato episodi di comuni e sporadici litigi di una coppia che non giustificano la permanenza delle esigenze cautelari in capo all’imputato. Da qui la revoca della misura applicata inizialmente applicata dal GIP su richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo.