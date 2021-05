La Fp Cgil 118 rinnova il gruppo dirigente

Si è svolta presso la sede Cgil di Agrigento, l’assemblea degli iscritti Fp Cgil 118 di Agrigento , che ha portato alla elezione del direttivo provinciale. Erano presenti Enzo Iacono ed Alfonso Buscemi i quali hanno tracciato il percorso che è necessario intraprendere per consentire un servizio sempre più efficiente ed efficace al servizio dei cittadini che porterebbe anche maggiore serenità ai lavoratori della Seus che svolgono un lavoro impegnativo e stressante.

Hanno apprezzato la presenza di un numeroso gruppo di lavoratori pronti a spendersi dentro la Cgil per il bene della collettività ed a disposizione dei propri colleghi. In particolare hanno espresso un in bocca al lupo per il gravoso compito di coordinamento che spetta al neo eletto segretario aziendale Dolore Giuseppe Nazareno ed al suo vice Lillo Russo con tutto il resto del direttivo e degli iscritti della Seus Scpa. Presente all’assemblea anche Il coordinatore regionale Fp Cgil Maurizio Comparetto che ha ricordato le tante conquiste fatte negli ultimi anni a favore dei dipendenti Seus e le vertenze ancora aperte, sollecitando una collaborazione con la provincia di Agrigento così da poter dare pure il suo contributo di idee e progetti anche a livello regionale.

“Vorrei dire che sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato, e che vorrei ringraziare tutta la Segr. Provinciale; il Coord. prov. Raimondo Chiara, il segr. Prov. Fp Enzo Iacono e il segr generale prov. Alfonso Buscemi , il coordinatore regionale Maurizio Comparetto e il segretario regionale generale Gaetano Agliozzo per la fiducia accordatami , ma soprattutto vorrei ringraziare i colleghi che mi hanno votato e dato la fiducia. Questo incarico mi motiva ancor di più, e allo stesso tempo mi carica di responsabilità , perché di lavoro da fare ce ne tanto. Siamo un gruppo giovane e motivato , dove vogliamo dare il nostro contributo per migliorare la qualità lavorativa dei dipendenti della seus scpa e cercare di ottenere i diritti contrattuali che da tempo devono essere applicati”, ha dichiarato il neo segretario aziendale Fp Cgil 118 Agrigento Dolore Giuseppe Nazareno.