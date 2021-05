La siciliana Mariella Sciammetta eletta presidente del Consiglio dei Governatori Lions italiani

È Mariella Sciammetta il nuovo presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Lions 108 Italy.

Siciliana di Librizzi, in provincia di Messina, Mariella Sciammetta è stata proclamata oggi nel 69° congresso nazionale dai vice Governatori dei distretti Lions italiani, riuniti on line a causa della pandemia Covid-19, ricevendo così l’apprezzamento per il servizio svolto nell’anno sociale 2020/2021 come governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia ed assumendo ufficialmente l’incarico dal primo luglio, quando rappresenterà l’Italia nel Lions Clubs International la più grande organizzazione di servizio al mondo.

Era da oltre dieci anni che un lion siciliano non ricopriva tale ruolo, incarico che nell’anno sociale 2008/2009 è stato affidato a Salvatore Giacona del Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi.

Mariella Sciammetta, 61 anni, avvocato civilista ed esperta in diritto del lavoro, è stata sindaco di Librizzi per quasi dieci anni e da sempre ha avuto una forte propensione per il sociale. La sua passione l’ha portata ad aderire al Lions Clubs International, condividendone lo spirito di servizio e ricoprendo vari incarichi, sia nel suo club, quello di Patti, che nel Distretto 108 Yb Sicilia, fino all’elezione di oggi quale Presidente del Consiglio dei Governatori.