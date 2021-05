Ruba auto e viene braccato dalla Polizia, 19enne finisce contro un cancello: morto

Un giovane catanese di 19 anni, è morto dopo una fuga rocambolesca, con inseguimento ad opera della Polizia di Acireale, finita contro il cancello di una casa sita in territorio di Acicatena.

Secondo una prima ricostruzione (molto sommaria) dei fatti, con un complice, avrebbe rubato un’auto ad Acireale venendo poi intercettato dalle Volanti del Commissariato. E’ nata la fuga spericolata finita contro il cancello. Del complice si sa che è stato trasportato in ospedale e che non è in pericolo di vita.