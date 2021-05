Scuola Marina, presentato progetto al Ministero per finanziamento

Il Comune di Sciacca ha partecipato a un avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per il finanziamento del progetto “Scuola Marina”.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Edilizia Scolastica Roberto Lo Cicero.

Nel dettagli, il Comune di Sciacca ha inoltrato la propria candidatura per richiedere un contributo a fondo perduto di euro 2.500.000,00 per il finanziamento del progetto di “demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico ‘Scuola Marina’ da destinare ad asilo nido comunale”.

Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e prevede la demolizione degli immobili esistenti di proprietà dell’Ente siti nella via Antonio Gramsci e la ricostruzione degli stessi secondo le vigenti norme di legge. Inoltre, è anche prevista la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’intera area pertinenziale esterna.

Il Comune di Sciacca ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la “presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.