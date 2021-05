Canicattì: chiedono la potatura e invece…….. succede in via Michele Argento , guardate il video

“Avevamo chiesto una potatura e invece sono venuti a stroncare un albero”. Sino molto arrabbiati gli abitanti di via Michele Argento . Quello che vedete nelle immagini è ciò che rimane di un albero che gli abitanti di quel quartiere avevano adottato con tanto amore. E se non fosse stata per la levata di scudi degli stessi abitanti, la stessa fine avrebbe fatto anche l’albero accanto.Ma noi ci siamo abituati alla strage degli alberi, ancora aspettiamo che si faccia luce sugli alberi secolari abbattuti a Foro Boario, senza un’apparente motivo. Guardate il servizio fatto sul luogo

