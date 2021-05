Fondi per progetti di rigenerazione urbana, interventi a Palermo dall’Addaura all’Oreto

La Giunta Comunale di Palermo, nel corso di alcuni incontri avuti anche con gli Uffici preposti, ha valutato gli interventi da proporre in attuazione del DPCM del 21 Gennaio 2021 che prevede l’”Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Il Decreto finanzia, infatti, interventi triennali, fino al 2034, che possono essere singole opere pubbliche o insiemi coordinati d’interventi anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a migliorare la qualità del tessuto sociale e del decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati). Il Comune di Palermo può concorrere fino a 20 milioni di euro.

Gli interventi per i quali si è già dato impulso agli uffici di predisporre la documentazione necessaria per avanzare la relativa istanza sono il ripristino dell’approdo della Tonnara Bordonaro a Vergine Maria per un importo di 1,6 milioni e il contratto di fiume e di costa Oreto, interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa per 13,5 milioni.

Interventi anche a Barcarello e Addaura

Tra gli interventi anche quelli per la riqualificazione urbana nel quartiere Uditore, Passo di Rigano, la realizzazione di un giardino pubblico nell’area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi per circa 6 milioni. La Giunta ha anche avviato le procedure per l’inserimento nel Programma PON REACT, di più immediata attuazione la riqualificazione del lungomare di Barcarello per circa 4,3 milioni e della costa dell’Addaura. Qui sono previsti interventi di valorizzazione e di rigenerazione ambientale e paesaggistica per 1 milione. 7

Orlando: “verso la riappropriazione del rapporto città – mare”

Il sindaco Leoluca Orlando, a nome dell’intera Giunta, evidenzia la rilevanza della scelta operata che, nell’insieme, propone una serie d’interventi che mirano alla riqualificazione della costa palermitana.”Si procede con determinazione – dichiara Orlando – verso la riappropriazione del rapporto città – mare, un rapporto antico ma sempre vivo nel cuore dei nostri concittadini. Abbiamo anche dato risalto, come è doveroso, alla voce delle Associazioni che vivono nei territori interessati e che vogliono valorizzare la tutela ambientale e storico – culturale delle loro borgate. Con l’intervento relativo al Parco Villa Turrisi – continua Orlando – si concretizza invece un altro importante passo del percorso che condurrà alla definitiva realizzazione dell’opera. Anche in questo caso si concretizza un’intensa e forte collaborazione con le Associazioni e i cittadini che puntano alla riqualificazione del quartiere Uditore Passo di Rigano con una forte impronta verde”.

