Fuga di gas, villetta a fuoco a Raffadali

Villetta di campagna a fuoco di contrada Fontanelle poco fuori il centro abitato di Raffadali.

A provocare l’incendio una fuga di gas che ha poi innescato le fiamme. Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno lavorato per ore prima di riuscire a circoscrivere le fiamme; per la cucina e l’attigua veranda c’è stato ben poco da fare perché sono andate completamente distrutte. Danni da quantificare, non si sono registrati feriti.