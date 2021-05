Pietre contro i poliziotti per sottrarsi al controllo: arrestato 34enne

I poliziotti della sezione volante hanno arrestato un 34enne senza fissa dimora, nella flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ieri hanno fermato l’uomo in viale Stefano Candura. Alla richiesta di esibire i documenti, il 34enne si è scagliato contro di essi tentando di colpirli con due grossi massi raccolti dal bordo della strada. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e condurlo in Questura. Il predetto nel corso del controllo ha aggredito i poliziotti che hanno riportato lievi ferite agli arti. Dopo gli adempimenti di rito il ghanese, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

