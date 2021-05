Violazione norme anti-covid: chiuse due palestre

Gli agenti della polizia amministrativa del Commissariato di pubblica sicurezza nei giorni scorsi hanno notificato i provvedimenti prefettizi, che dispongono la chiusura temporanea per cinque giorni lavorativi, ai titolari di due palestre di Gela. Entrambi gli esercizi commerciali, in piena pandemia, erano stati oggetto di controlli eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato e, nella circostanza, sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid 19, per aver svolto attività sportivo ricreativa sebbene la stessa fosse sospesa dai provvedimenti governativi e regionali emanati per prevenire la pandemia. A seguito delle due violazioni il Prefetto ha disposto la misura accessoria.

