Auto e scooter rubati: indagini anche a Canicattì

Nelle ultime ventiquattro ore almeno tre gli episodi tra furti messi e a segno o tentati in provincia di Agrigento. A Canicattì ignoti sono riusciti a rubare una Fiat Punto, di proprietà di un 50enne disoccupato, in via Largo Barone. L’auto non era coperta da assicurazione.

A Comitini, invece, ignoti hanno rubato una Vespa Piaggio parcheggiata in un cortile all’ingresso del piccolo centro agrigentino di proprietà di un 40enne. Anche in questo caso il mezzo non era coperto da assicurazione.

A Racalmuto il furto non è andato a segno. I malviventi hanno provato a rubare una Fiat Punto, di proprietà di un 49enne, in via Raffo. In questo caso l’allarme, e il conseguente trambusto che ha attirato i residenti, ha messo in fuga i ladri.