Deve scontare pena per furto, 8 mesi ai domiciliari per licatese

A Licata, personale Polizia di Stato dava esecuzione a un’Ordinanza, emessa in data 20.04.2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nei confronti di un cittadino licatese, con la quale veniva disposta l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per la durata di mesi 8. Il sottoposto era stato condannato per i reati di furto aggravato con sentenza del Tribunale di Agrigento del 12.12.2020

