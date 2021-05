Elezioni universitarie: i candidati dell’Unione degli Universitari di Palermo

Il 31 maggio e l’1 giugno prossimo si terranno all’Università degli Studi di Palermo le elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in seno agli organi maggiori e per la prima volta si terranno le elezioni per la rappresentanza studentesca all’interno dei Dipartimenti.

Anche questa volta l’Unione degli Universitari di Palermo ha deciso di candidarsi, dichiara il Coordinatore d’Ateneo Matteo Norcia. “In un periodo storico come questo, dove la rappresentanza studentesca è stata ancora più fondamentale dando voce agli studenti e le studentesse, che spesso sono rimasti inascoltati dalle istituzioni, l’Unione degli Universitari ha deciso nuovamente di mettersi in primo piano per continuare a rappresentare gli studenti. Anche quest’anno, come due anni fa abbiamo espresso tre candidati, Arianna Catalano al Consiglio di Amministrazione, Irene Ferrara al Senato Accademico e Valerio Quagliano al Comitato per lo Sport Universitario e circa 70 candidati nei vari Dipartimenti di UniPa.”

Queste sono le prime elezioni studentesche degli organi maggiori di UniPa da dopo l’inizio della pandemia. “Il Covid-19 ha cambiato la vita di tutta la società, compresa anche quella degli studenti e delle studentesse, che da un giorno all’altro hanno visto la loro vita stravolta, abituati a vivere giornalmente gli spazi universitari si sono ritrovati a vivere le loro giornate davanti ad un pc” dichiara Irene Ferrara, candidata dell’UDU al Senato Accademico, “ durante questo periodo la nostra attività di rappresentanza non si è mai fermata, anzi abbiamo raggiunto grandi risultati, come l’approvazione della Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse, e che cercheremo di migliorare inserendo i diritti degli studenti anche durante la DAD, proporremo anche l’obbligatorietà delle lezioni registrate o di un archivio di lezioni e il mantenimento della didattica mista anche dopo la pandemia”.

Anche lo sport è stato spesso dimenticato, anche prima della pandemia, all’interno del panorama universitario. “In questi mesi ci siamo accorti ancora di più di quanto il ruolo dell’attività sportiva sia fondamentale per un benessere fisico e psicologico” dichiaraValerio Quagliano, candidato al Comitato Sportivo Universitario. “Quello che proporremo sarà un cambio di marcia del ruolo del Comitato Sportivo Universitario all’interno di UniPa, che è stato spesso messo in secondo piano. Cercheremo di attivare una navetta gratuita che colleghi le sedi universitarie cittadine al CUS Palermo, la riqualificazione della fossa della Garofala per creare un percorso pedonale tra la cittadella e la sede del CUS e anche il miglioramento delle attrezzature per l’allenamento a corpo libero in Viale delle Scienze”.

Sul versante economico è di qualche mese fa l’ampliamento della No Tax Area a 25.000€ di ISEE. “L’ampliamento della No Tax ha permesso a molti studenti e studentesse di poter continuare gli studi in periodo in cui c’è stato un acuirsi della crisi economica, dovuta dal Covid-19” dichiara Arianna Catalano, candidata al Consiglio di Amministrazione di UniPa. “Uno dei nostri principali obiettivi sarà quello di ampliare la No Tax fino a 30.000€ ed una revisione della contribuzione studentesca per gli studenti part-time ed un livellamento delle aliquote della contribuzione studentesca”.

Il 31 maggio e l’1 giugno le elezioni si terranno in modalità telematica sulla piattaforma ELIGO dalle ore 9:00 alle ore 16:00.