FAI, al Giardino della Kolymbethra due giornate dedicate alla lettura

Grazie a un accordo formulato con il Centro per il libro e la lettura a dicembre dello scorso anno, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizzaper sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 una due giorni dedicata alla lettura nell’ambito de Il Maggio dei Libri 2021, campagna nazionale che ogni anno promuove il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, portando i libri in contesti inusuali. Come i Beni del FAI, luoghi speciali del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, ciascuno portatore di una ricca e originale identità, che ben si prestano a una valorizzazione in chiave letteraria finalizzata alla promozione, attraverso molteplici attività, di storie, libri e autori legati ai territori cui appartengono, grazie alla collaborazione con librerie, piccoli editori locali, biblioteche, scuole e gruppi di lettura disseminati nei circondari dei Beni.

Al Gardino della Kolymbethra , straordinario angolo di paradiso dove la natura si fonde con la storia, i richiami letterari sono infiniti e nel corso delle due giornate se ne potrà cogliere la forte eco. Questo luogo così speciale, che ha ispirato poeti e scrittori, per un fine settimana sarà interamente dedicato alla scoperta della letteratura agrigentina, dei suoi autori e delle sue storie, del passato come di oggi.

A partire da sabato 29 maggio dalle ore 10.30 alle 12.30 con una maratona di lettura per bambini, alla scoperta delle avventure di Rosie e gli scoiattoli di St. James di Simonetta Agnello Hornby e George Hornby, a cura di Giulia Carubia (8 anni), Giorgia Pugliatti (8 anni), Andrea Bongiorno (9 anni) e Viola Farruggia (10 anni); in contemporanea si svolgerà una maratona di lettura per adulti sulle pagine de I Vecchi e i Giovani di Luigi Pirandello, a cura di Adalgisa Biondi. Alle 17.30 si potrà prendere parte a una visita guidata al Giardino e a un aperitivo in musica, cui alle 19 seguirà la competizione di poesiaCunti di canti, a cura della poetessa agrigentina Gloria Riggio – vincitrice del premio “Muse” di Trento – di Chiara Peritore e Francesco Infurna, con le musiche della “Margin Band”. Alle 20.15 si terrà la presentazione del libro Cinema-Giornalismo, immaginario e narrazione di Ivan Scinardo, a cura di Felice Cavallaro, ideatore della Strada degli Scrittori.

Domenica 30 maggio lo stesso, ricco, programma di attività si ripete invariato fino al tardo pomeriggio: alle 18.30 per l’aperitivo in musica l’appuntamento sarà con il quartetto jazz “Carmelo Salemi Quartet”, mentre la presentazione delle 20.15 sarà dedicata al libro “Delitto di Kolymbethra” di Gaetano Savatteri, ambientato al Giardino, e vedrà la straordinaria partecipazione dell’autore e le letture dell’attore palermitano Claudio Gioè.

Nel corso della due giorni, “Le Cuspidi” di Raffadali offriranno a tutti partecipanti, al loro arrivo, il sorbetto a base di limoni della Kolymbethra e durante le due serate sarà inoltre disponibile la “Brioche con Pecorino e Pistacchio”, di cui si scrive nel romanzo Delitto di Kolymbethra.

LA PRENOTAZIONE È VIVAMENTE CONSIGLIATA.

Giorni e orari: Sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle ore 10 alle ore 18

Biglietti: Intero € 10; iscritti FAI e ridotto (6-18 anni) € 8

Per informazioni: Giardino della Kolymbethra, Parco della Valle dei Templi – Area Tempio dei Dioscuri (AG) tel. 335 1229042; faikolymbethra@fondoambiente.it, www.fondoambiente.it – www.faileggere.it