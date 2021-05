“Lesioni personali e non tentato omicidio”: torna libero 57enne di Castrofilippo

Il gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato l’arresto del 57enne che tra sabato e domenica ha aggredito con una carabina e un coltello due persone a Castrofilippo, derubricando però l’accusa da tentato omicidio a lesioni personali. Per questo motivo l’uomo, che era stato trasferito nel carcere di Enna, torna in libertà con l’applicazione della misura del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

Secondo la ricostruzione il 57enne, dopo una lite con un 32enne in strada, sarebbe corso in casa armandosi di coltello e carabina. Prima ha esploso due colpi all’indirizzo del rivale e di un’altra persona che era intervenuta e, poco dopo, avrebbe accoltellato uno dei due provocandogli vistose ferite con il rischio anche della perdita del braccio sinistro.