Operai del comune a lavoro nella casa di campagna: indagato capo ufficio tecnico di Aragona

Lavori nella casa di campagna utilizzando materiale e operai del comune di Aragona. Per questo motivo risulta indagato il capo dell’ufficio tecnico del comune a cui ieri mattina i carabinieri della locale stazione – coordinati dalla Procura di Agrigento – hanno notificato l’avviso di conclusione indagini. L’ipotesi di reato contestata al dirigente è peculato.

In particolare, il 5 maggio 2021 i Carabinieri della Stazione di Aragona sorprendevano 3 operai comunali mentre stavano edificando una recinzione presso l’abitazione di campagna dell’indagato. Per l’opera venivano utilizzate delle grandi reti metalliche ed alcuni pali in ferro, trasportati sul posto con un autocarro con le insegne del Comune. Una delle reti metalliche era già stata trasformata in una cuccia per il cane, da collocare nella proprietà del funzionario pubblico. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, documentavano come il materiale in questione, acquistato con delibera dal Comune di Aragona, fosse in realtà destinato al ripristino del muro di contenimento del Ponte Zammuto.

Inoltre, i Carabinieri verificavano che gli operai sorpresi presso quell’abitazione risultavano, in quel momento, effettivamente in servizio al Comune: era stato l’indagato, loro superiore, a comandarli di compiere quei lavori privati, disponendo anche l’utilizzo del camion di proprietà (e con le scritte) del Comune di Aragona. Ai Carabinieri sono bastati pochi giorni per documentare gli indizi di colpevolezza nei riguardi dell’uomo, per il quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari potrebbe essere significativo dell’intenzione della Procura della Repubblica di Agrigento di richiedere il suo rinvio a giudizio.