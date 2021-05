Rosario Livatino, al via a Canicattì i lavori del murale “Il ricordo”

Sono partiti i lavori per la realizzazione del murale dedicato al beato Rosario Livatino sulla facciata della palestra Comunale prospiciente sulla Via Fanfani a Canicattì.

Al termine della valutazione delle proposte arrivate per la call “Muri Liberi. Un muro contro la mafia”, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale On-Off, in collaborazione con il Comune di Canicattì e con il patrocinio di GAi – Giovani Artisti italiani; saranno Luogo Comune e Riccardo Buonafede i due street artist che lavoreranno alla realizzazione del murale.

I due artisti, che hanno partecipato autonomamente alla call, sono stati entrambi selezionati per la qualità artistica e comunicativa dei loro lavori.