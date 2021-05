Siculiana, incendio devasta 14 ettari di macchia mediterranea

Ancora fiamme a Siculiana dove nelle ultime ore un incendio, sembrerebbe di origine dolosa, ha divorato 14 ettari di macchia mediterranea in contrada Monteschirosa. In azione il Corpo Forestale, Vigili del Fuoco supportati anche da due Canadair. Sul posto anche i militari della stazione di Siculiana che hanno avviato le indagini. Il rogo è stato appiccato in più punti il che lascerebbe pensare alla mano di alcuni piromani.

