Sommatino, l’Amministrazione Comunale annuncia l’avvio dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai PUC (Progetti Utili alla Collettività)

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e l’inclusione sociale, il Comune di Sommatino comunica che, grazie al lavoro del Distretto Socio Sanitario n.8 e dei Servizi Sociali comunali, i soggetti coinvolti in questa misura hanno già effettuato le visite mediche per l’idoneità e svolgeranno il percorso di formazione per la sicurezza sul lavoro per iniziare così i progetti individuati. I partecipanti sono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che mettono a disposizione il loro impegno per i progetti da realizzare. I progetti vedono l’organizzazione di attività da parte del Comune che non sostituiscono quelle ordinarie, sulla base di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, e possono riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.

“Con orgoglio avvieremo questi progetti utili alla nostra comunità, con pieno spirito di solidarietà e collaborazione” dichiara il Sindaco dott.ssa Elisa Carbone “Adesso, dopo una intensa attività preparatoria, nonostante le difficoltà legate alle problematiche del Covid-19, è tutto pronto per l’avvio dei PUC. Il Reddito di Cittadinanza ha rappresentato un contributo importante per combattere i disagi della povertà economica, con evidenti effetti positivi sulla tenuta sociale delle comunità. L’avvio dei PUC, in sinergia con la rete dei servizi sociali comunali che lavora secondo un metodo personalizzato e rispettoso verso i soggetti aderenti, ci permette di dare un senso compiutio alla misura per far sì che non rimanga solo assistenzialismo” conclude il Sindaco di Sommatino.

“I PUC rappresentano un’occasione di alto valore di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività, i progetti sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio sociale del Comune” afferma la dott.ssa Lucia Vitale, che in qualità di Assistente Sociale ha coordinato le attività preparatorie e svolto i colloqui.

“I progetti individuati per questa fase di avvio riguardano la pulizia delle strade, la cura e la gestione delle aree verdi, la pulizia e la manutenzione degli edifici comunali, per un impiego di oltre 20 soggetti” aggiunge l’Assessore Simona Domina.

Il numero dei soggetti impegnati è destinato a crescere nel prosieguo e saranno avviati nuovi PUC riguardanti attività come, ad esempio, il riordino di archivi ed il supporto amministrativo.