Terme di Sciacca, il sindaco Valenti: “Attenzione sempre accesa”

Le iniziative per le Terme di Sciacca non si sono fermate a Palermo il 21 maggio con l’arrivo della marcia in piazza Indipendenza e il mancato ricevimento del Governo regionale. L’ho dichiarato allora e lo ribadisco oggi. Continuiamo a tenere desta l’attenzione per ottenere le risposte che abbiamo chiesto e ancora non ottenuto”. È quanto dichiara il sindaco Francesca Valenti che aggiunge: “L’Amministrazione comunale parteciperà alla messa che sarà celebrata questa sera nella Basilica di San Calogero organizzata dalla comunità ecclesiastica. Abbiamo deciso di sospendere il cammino a piedi dal centro città a Monte Cronio nonostante fosse compatibile con le norme. Ci adeguiamo alle indicazioni provenienti dall’autorità religiosa”.

Sottoscritta la convenzione tra il Comune di Sciacca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il finanziamento di 500 mila euro per il progetto di riqualificazione del Parco delle Terme. È quanto comunica il sindaco Francesca Valenti.

Come si ricorderà, qualche settimana fa la Giunta comunale aveva dato il via alla sottoscrizione dell’accordo operativo “regolante i rapporti tra Autorità di Gestione del Piano Operativo Cultura e Turismo e il Comune di Sciacca”.

L’accordo è finalizzato all’attuazione dell’intervento denominato “Terme di Sciacca: lavori di manutenzione straordinaria del parco delle Terme di Sciacca e strutture annesse, con consolidamento manufatti area del parco compresi gli impianti tecnologici e le attrezzature per il parco gioco”.

L’intervento ha l’obiettivo di riqualificare il parco attraverso la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli spazi e delle aree verdi; la sistematica manutenzione delle strutture esistenti; la realizzazione di opere volte a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi al pubblico, creazione di una pista pedonale, di un’area gioco attrezzata per bambini normodotati e diversamente abili, creazione di un’area fitness; la collocazione, il mantenimento e la manutenzione degli impianti tecnologici; l’istallazione di un sistema di videosorveglianza allo scopo di evitare atti di vandalismo.

Il finanziamento è incluso nel Piano Operativo “Cultura e Turismo” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, approvato con deliberazione CIPE nel 2018. Adesso sarà avviato l’iter per l’affidamento dei lavori.