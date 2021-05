Un quarantenne agrigentino è stato denunciato dai carabinieri per abusivismo edilizio. L’uomo ha costruito una piattaforma di 130 mq in cemento armato con parete e tetto a falde senza autorizzazione. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro la costruzione in via Lago Pergusa, nel quartiere di Villaggio Mosè.

loading..