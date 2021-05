Cade dal trattore e muore

Non accenna a fermarsi la scia di sangue sulle strade del Ragusano che registrano il terzo morto in 24 ore. Un uomo ha perso la vita cadendo da un trattore che transitava lungo la strada, in contrada Zimmardo-Bellamagna sulla Modica-Pozzallo. La vittima non era alla guida del mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Con la stessa dinamica due settimane fa a Zappulla morì il 21enne modicano Orazio Iabichino. Anche stavolta la vittima sarebbe stata sbalzata dal trattore finendo sotto le ruote del rimorchio.

Nella stessa zona in mattinata scontro auto-moto

Poche ore prima di questo tragico fatto, vi era stato un incidente stradale nella stessa contrada Zimmardo Bellamagna. Stando alle prime ricostruzioni nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina ed una moto ma a perdere la vita è stato il passeggero in sella alla motocicletta nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli agenti della Polizia municipale che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’impatto: sono stati effettuati i rilievi nella porzione in cui si è consumata la tragedia ed allo stesso tempo sono state raccolte le testimonianze di chi ha assistito all’impatto. È rimasto ferito anche la persona alla guida della moto ma non trapelano notizie certe sulle due condizioni.

