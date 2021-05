L’imprenditore Aldo Corbo dona all ‘U.O.C. di Radiologia del San Giovanni di Dio di Agrigento un Monitor Multiparametrico da 12

Aldo Corbo non è nuovo a gesti di generosità nei confronti di strutture sanitarie pubbliche lo aveva fatto nel marzo scorso e torna a farlo oggi

Ieri 28 maggio 2021l’imprenditore Canicattinese Aldo Corbo titolare del centro dentale Corbo per puro scopo benefico, a titolo totalmente gratuito, ha consegnato alla U.O.C. di Radiologia del San Giovanni di Dio di Agrigento un Monitor Multiparametrico da 12″.

Il dispositivo medico in questione è stato già installato presso la TC Covid dello stesso Presidio Ospedaliero e verrà utilizzato per monitorare i parametri vitali dei pazienti COVID positivi che si sottopongono agli esami TAC necessari durante il ricovero ospedaliero.

Il Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia ed il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Dott. Angelo Trigona, con nota ufficiale, hanno ringraziato l’imprenditore Aldo Corbo per il grande gesto di altruismo.

L’imprenditore, piacevolmente stupito per l’accoglienza concessagli dal reparto che ha ricevuto il bene, ringrazia pubblicamente la Direzione Aziendale nella persona del Dott. Mario Zappia ed il Direttore della Radiologia Dott. Angelo Trigona per aver accettato la proposta di donazione.

Inoltre, aggiunge, “sento il dovere di ringraziare il Tecnico Radiologo Dott. Lillo Restivo per aver fatto da collante tra i vertici Aziendali ed il sottoscritto. Oggi posso davvero dire che donare è più bello che ricevere”