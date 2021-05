Naro, rubano tubatura della condotta idrica: due arresti a Canicattì

I carabinieri della stazione di Naro hanno arrestato due persone di Canicattì – 47 e 22 anni – sorprese a rubare 70 metri di tubatura utilizzata per la condotta idrica in contrada Rocca di Mendola, tra Naro e Campobello di Licata. Il gip del Tribunale di Agrigento ha già convalidato i provvedimenti disponendo nei loro confronti la misura dell’obbligo di firma. I militari dell’Arma hanno sorpreso i due canicattinesi mentre stavano asportando le tubature, muniti di attrezzi per lo scasso.

