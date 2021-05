Parco di Pantelleria, per Rotta è “hotspot di straordinaria biodiversità da salvaguardare”

Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria fa il primo passo per far parte della rete mondiale della conservazione guidata della conoscenza. Un passo ufficializzato oggi a conclusione della Giornata Europea dei Parchi, iniziata sabato scorso. Ne dà notizia Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente alla Camera.

Valorizzare lo Specchio di Venere

“Una rete di studi per conoscere e valorizzare il Bagno dell’Acqua di Pantelleria, meglio conosciuto come lo Specchio di Venere – sottolinea Rotta – Pantelleria è un hotspot della biodiversità oltre 110 sono le specie presenti e oltre 15 sono endemiche di Pantelleria. Siamo qui per sostenere questa sfida che il Parco intende portare avanti per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente”.

Spiega, inoltre la deputata del Partito Democratico: “La salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità è ad oggi una priorità assoluta per l’Unione Europea che con la ‘Strategia per la biodiversità entro il 2030’ si pone l’ambizioso obiettivo di redigere un piano di ripristino della natura per migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi”.

Con interventi del Pnrr si agisce a 360 gradi

“Con gli interventi del Pnrr – conclude – si intende agire a 360 gradi su foreste, suolo, mare e aria per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree esistenti e la creazione di nuove”.

