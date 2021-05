Rifiuta di dare soldi al figlio ed è costretta a barricarsi in casa: arriva la Polizia

Chiede per l’ennesima volta denaro alla madre e al rifiuto di quest’ultima va in escandescenza, gridando e insultandola. La donna, spaventata per la reazione, si è barricata all’interno di una stanza di casa e ha chiamato la polizia. E’ successo nel centro storico di Agrigento.

Protagonista dello spiacevole episodio un ventenne che ha reagito in maniera a dir poco scomposta, facendo temere il peggio. La donna, una cinquantenne agrigentina, era terrorizzata. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per riportare la calma