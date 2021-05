Campobello di Licata, Rapporto Polizia municipale su violazioni al codice della strada

Rapporto dirigenziale della Polizia municipale del Comune di Campobello di Licata: accertamento dei proventi per violazioni al codice della strada. Dal registro dei verbali si evince che ci sono state violazioni per oltre 40 euro, da imputare nel bilancio di previsione, capitolo sui proventi sanzione al codice della strada; accertamento entrate: 2.040, 50; riscossione da effettuare: 607,20; riscossione da effettuate: 1.391,30. La determina municipale è trasmessa al responsabile del servizio finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità.

Giovanni Blanda