Covid, dal 3 giugno vaccinazione aperta a tutti

“Dal 3 giugno partira’ una lettera con cui si dara’ la possibilita’ a tutte le Ragioni e province autonoma di aprire le vaccinazioni a tutte le classi di eta’ seguendo il piano, utilizzando tutti i punti vaccinali, anche aziendali”. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando con la stampa nel corso della visita al centro vaccinale di Bastia Umbra (Perugia). “Andiamo verso il superamento delle fasce d’eta’ – ha spiegato – con un occhio vigile sugli over 60. Abbiamo ottimi risultati sugli over 80, buoni sugli over 70 e solo soddisfacenti sugli over 60”.

