La Foss a caccia di un nuovo Sovrintendente, incarico da 85mila euro l’anno

La Fondazione Orchestra Sinfonica alla ricerca di un Sovrintendente e di location in cui esibirsi. Il Commissario Straordinario Nicola Tarantino ha firmato due manifestazione d’interesse con cui avvia la ricerca di una figura a cui affidare l’incarico di Sovrintendente e di avviare l’attività di delocalizzazione nei comuni siciliani.

La Foss cerca comuni dove esibirsi

In particolare, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha pubblicato due avvisi per manifestazione d’interesse. Uno è rivolto ai Comuni dell’Isola che intendano candidarsi a ospitare le esibizioni dell’Orchestra durante la stagione concertistica estiva, che accompagnerà la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Entro il 29 maggio, i Comuni dotati di anfiteatri o arene che consentano il rispetto delle regole per gli spettacoli dal vivo all’aperto previste dal Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, potranno inviare le domande di partecipazione all’avviso unicamente attraverso l’indirizzo PEC della Fondazione foss@pec.it.

Bando per l’incarico di Sovrintendente

Il secondo avviso riguarda la procedura che il neo Commissario Straordinario, Nicola Tarantino, ha avviato per l’individuazione della figura cui conferire l’incarico di Sovrintendente. In questo caso, il termine per la presentazione delle candidature è fissato al prossimo 3 giugno, sempre mediante inoltro alla suddetta PEC della relativa istanza.

La ricerca di personalità di comprovata esperienza

Come si legge nell’avviso pubblico, il Sovrintendente sarà individuato tra personalità di comprovata esperienza in ambito economico, amministrativo, finanziario e artistico, oltre che nell’organizzazione e direzione di strutture di ambito affine a quello della FOSS. Le competenze dovranno essere evidenziate dai partecipanti nel curriculum vitae. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fluente conoscenza della lingua italiana, assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico, non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato, né essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere in contenzioso giudiziale con la Fondazione.

Incarico da 85mila euro l’anno

Il rapporto tra la Fondazione e il Sovrintendente sarà regolato con contratto professionale. Il trattamento economico annuo lordo e omnicomprensivo è pari a 85mila euro. La sede di lavoro è Palermo, presso gli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Al nominando Sovrintendente saranno rimborsate le spese di trasferta documentate e sostenute nell’espletamento dell’incarico fuori dalla sede di lavoro. L’incarico di Sovrintendente decorrerà dalla data di stipula del contratto e decadrà in concomitanza al termine della attuale fase di gestione commissariale. Con la nomina dei nuovi organi della Fondazione, pertanto, l’incarico si considererà concluso.

