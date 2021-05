Le Associazioni dicono no alla politicizzazione dei parchi archeologici dopo la firma apposta dall’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà sui primi decreti con cui, come aveva annunciato oltre tre mesi fa, intende porre fine al lungo commissariamento dei tredici parchi archeologici e insediare finalmente i Comitati tecnico-scientifici, organi di co-governance dei direttori.

Tutti contro i comitati

Le Associazioni in difesa dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, tra le quali, in prima linea, Italia Nostra, Legambiente, Assotecnici, Confederazione Italiana Archeologi, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali, insieme alla storica dell’arte Silvia Mazza, annunciano entro giugno un incontro aperto al pubblico a Palermo. Secondo le associazioni, questi Comitati sono uno degli elementi fondamentali che qualificano l’assetto autonomistico che distingue i parchi dai musei o dalle soprintendenze, consentendo loro di trattenere gli incassi dall’attività di gestione dei beni conferiti, invece che versarli, come gli altri, nel calderone del bilancio della Regione.

La preoccupazione delle associazioni

“Se andiamo a vedere la natura di questi Comitati, la composizione e i compiti, la questione inizia a prendere un’altra piega. Ma che ci fa una squadra di politici in organi tecnico-scientifici chiamati a pronunciarsi sulle sorti di milioni di metri quadrati di territorio, un concentrato di beni culturali e paesaggistici tra i più importanti al mondo? In organi che si esprimono a maggioranza, sono 9 i sindaci nel parco di Himera contro 3 tecnici e 5 in quello di Tindari sempre contro 3 tecnici”. Le associazioni si dicono preoccupate per il fatto che la legge regionale consenta a questi Comitati, così composti, di esprimere un parere “tecnico” decisionale, che addirittura potrebbe sostituire quello delle Soprintendenze. “Un pronunciamento che, invece, la superiore legge statale riconosce in via esclusiva ai soli tecnici”, dicono.

