Non si ferma all’alt e investe un poliziotto: denunciato un giovane

nel corso di un normale posto di controllo effettuato in viale Sciascia da personale della Polizia di Stato, un operatore di volante intimava l’alt al conducente di un ciclomotore che transitava lungo la via. Sin da subito la persona alla guida incrementava notevolmente la velocità, non ottemperando all’ordine di fermarsi. Gli operatori si ponevano pertanto all’inseguimento del ciclomotore.

Il giovane durante la fuga incrociava sulla sua strada un’altra volante e, pertanto, effettuava una inversione di marcia, dirigendosi nuovamente verso la volante che aveva iniziato l’inseguimento. In quel frangente, l’operatore della volante scendeva dal mezzo ed intimava di nuovo l’alt al conducente.

Tuttavia, il ciclomotore nuovamente non arrestava la sua corsa e colpiva l’operatore di polizia, facendolo cadere rovinosamente sul manto stradale, e anzichè fermarsi, riprende la corsa e viene ancora una volta inseguito dall’equipaggio della volante. Dopo qualche minuto, il fuggitivo perdeva il controllo del ciclomotore cadendo a terra; ciò nonostante si alzava e si allontanava a piede in mezzo le campagne facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori di Polizia procedevano dunque ad effettuare gli opportuni accertamenti sul numero di targa del ciclomotore, riuscendo a ricavare l’intestatario del veicolo e a procedere all’identificazione.

Nel corso delle procedure di rito, con comportamento alquanto spavaldo, affermava che la colpa era del poliziotto che si era messo in mezzo alla strada per effettuare il controllo, sostenendo di non essersi fermato in quanto sprovvisto della Patente di Guida (mai conseguita) e che il veicolo era privo della copertura assicurativa.

Tenuto conto della minore età del giovane, lo stesso veniva condotto presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente ai propri genitori, dove veniva denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si evidenzia che in passato il giovane risulta già deferito all’autorità giudiziaria per analoghi reati.