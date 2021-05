San Calogero di Naro: due clip firmate ‘newland’ per l’omaggio del Comune al Patrono

I pubblicitari di “newland” hanno donato al Comune di Naro le due clip attraverso le quali il Comune ha omaggiato il Santo Patrono San Calogero.

A lavorare al progetto: Gabriele Terranova e Francesco Rotondo (che sono anche consulenti di Comunicazione del Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara), Vincent Cancemi, Alain Bonanno, Vincenzo Aronica, Giacinto Lo Giudice e i musicisti Ottavia Guarrera e Marco Caterina .

La colonna sonora scelta, per l’ennesima volta, è “zingarella”, la tradizionale marcia orchestrale di San Calogero, rivisitata in tempo di pandemia dal musicista caltabellottese Marco Caterina (in arte Marcus Katheryna), qui il suo profilo Spotify ufficiale (clicca qui).

Di seguito i link alle clip: