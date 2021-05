Tentata truffa dello specchietto, condannata una 51enne

Il Tribunale di Sciacca ha condannato a due mesi e duecento euro di reclusione una 51enne residente a Udine per tentata truffa. L’episodio, noto come “truffa dello specchietto” si è verificato a Ribera nel 2018.

La donna, in concorso con un’altra persona rimasta ignota, avrebbe chiesto 150 euro per il danno – fantomatico – causato dall’urto di un’auto contro il furgone a lei in uso. Il conducente dell’altra vettura, capendo che si potesse trattare di una truffa, ha immediatamente chiamato i carabinieri.