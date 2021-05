A Fontanelle collocata la “casa del libro”

È stata collocata in questi giorni all’interno della scuola IC Anna Frank a Fontanelle, la “Casa del Libro”.

Si tratta di un’iniziativa, in corso di completamento, prevista dal progetto Fontanelle Lab, con l’obiettivo di porre attenzione al valore sociale della lettura.

“Il nostro territorio si arricchisce di un nuovo spazio culturale e pedagogico, in cui ognuno di noi, dal prossimo settembre, avrà la possibilità di scambiare i libri: donandone uno se ne potrà prenderne un altro”, dichiara il comitato Fontanelle insieme. L’iniziativa del Book Sharing ci vedrà protagonisti “portando le persone ai libri e non i libri alle persone”, per promuovere la lettura e il recupero, la circolazione e la rivalutazione del libro, strumento di cultura e di formazione della persona.Un’occasione in più per leggere un buon libro durante l’estate per condividerlo a settembre.”