Brand Welcome Sciacca, scelta la proposta “Maioliche”

Lo scorso 14 maggio era stato lanciato un sondaggio online per far scegliere ai cittadini il brand Welcome Sciacca su quattro proposte grafiche denominate: Maioliche, Zig zag, Esse, Alborello. sul portale turismo del Comune di Sciacca (www.welcomesciacca.com) sono stati pubblicati i risultati: La proposta Maioliche ha ottenuto il 52,89 per cento; la proposta Esse il 17,33; la proposta Zig zag 15,11; la proposta Alborello il 14,67.

Le quattro proposte grafiche sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco Francesca Valenti, l’assessore al Turismo Sino Caracappa, il titolare Nicolò Pizzillo e i componenti del team della Kappaelle comunicazioni&eventi a cui è stata affidata la realizzazione del portale turistico Welcome Sciacca nell’ambito di un progetto di marketing strategico del territorio.

Proposte contenenti, stilizzati, gli elementi identificativi della città, come la ceramica, il corallo, il mare, il carnevale, i monumenti. “Elementi fondamentali e caratteristici di Sciacca – si spiega nel portale – che hanno dato vita, nelle loro forme stilizzate, a un simbolo unico che in sé racchiude i tanti volti della città. Non si tratta solo di generare un simbolo rappresentativo, ma di sviluppare una vera e propria identità visiva coerente e lineare, capace di adattarsi e riadattarsi ai diversi canali comunicativi. L’obiettivo per Sciacca è raccontarne le tradizioni, la cultura, l’anima attraverso uno storytelling visivo che non solo rispecchi i cittadini ma che comunichi l’essenza della città ai turisti”.

“Il brand Maioliche, ritenuto il più rappresentativo con un’alta percentuale di consensi, – dice l’assessore Sino Caracappa – definirà nel suo aspetto grafico il portale turistico Welcome Sciacca che presenteremo a giugno in tutti i suoi contenuti”.