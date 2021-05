Diciottenne muore dopo dolori addominali: disposta autopsia

La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sul corpo di Andrea Graffeo, 18enne del posto deceduto improvvisamente due giorni fa in seguito ad un forte dolore addominale. I familiari, che si sono affidati al legale Giuseppe Incardona, hanno presentato un esposto in Procura per vederci chiaro.

Al centro dell’esposto eventuali responsabilità sanitarie che potrebbero essere collegate al decesso. La giovane vittima era stata sottoposta ad intervento (un’appendicectomia) nel maggio 2018 all’ospedale di Sciacca e, in seguito ad alcune complicazioni, era stato in cura anche all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma.

Sconvolta l’intera comunità di Sciacca. In questi giorni il 18enne avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità.