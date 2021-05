Investe pedone con la moto e scappa: caccia al pirata della strada

Investe un uomo che stava attraversando la strada e scappa. L’episodio si è verificato in via Roma aPalma di Montechiaro. A lasciare il pedone a terra ferito, facendo perdere almeno per il momento ogni sua traccia, è stato un uomo alla guida di una motocicletta.

Scattato l’allarme sul posto un’autoambulanza del 118 che ha trasferito il licatese 49 enne rimasto ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”; i Carabinieri hanno avviato le indagini per provare a identificare il motociclista, che s’è reso responsabile di fuga dopo incidente stradale, omissione di soccorso e lesioni personali. I militari non è escluso possano avere già acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza collocate su via Roma.