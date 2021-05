Passa la norma all’Ars per incentivi a donazione organi

“È stata approvata in Commissione Bilancio all’Ars la norma che incentiva la pratica della donazione degli organi. Dal punto di vista culturale siamo indietro rispetto al Nord, per il quale i dati dimostrano una maggiore familiarità con una procedura essenziale per salvare altre vite umane. Per tale motivo abbiamo previsto una premialità pari a 1 milione di euro per i medici della rianimazione che propongono alle famiglie dei donatori l’autorizzazione a procedere e destinare gli organi nei reparti di competenza. Il finanziamento potrà garantire 2.500 trapianti. Più che all’aspetto economico, il mio auspicio è che tale pratica sia rivalutata al Sud dal punto di vista etico. Il gesto della donazione degli organi è quanto di più altruistico e solidale si possa fare per il prossimo in difficoltà”. Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, nonché presidente della Commissione Bilancio all’Ars.

loading..