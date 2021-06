Auto precipitata dal viadotto Morandi: condanna definitiva per una 31enne

Condanna definitiva ad un anno di reclusione per omicidio colposo nei confronti della 31enne per il tragico incidente avvenuto nel dicembre 2009 lungo il viadotto Morandi, ad Agrigento. In quell’occasione perse la vita il sedicenne empedoclino. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Scozzari. Secondo l’accusa la Siracusa avrebbe condotto la vettura ad alta velocità, da qui l’incidente che vide la stessa precipitare nel vuoto dopo una paurosa sbandata.

