Campobello di Licata: Il cammino della legalità. La comunità …..un’opportunità

Arma dei Carabinieri, Ufficio dei servizi sociali del Tribunale per i Minori di Palermo, operatori delle comunità e ragazzi uniti in un progetto di formazione, inclusione e condivisione. Insieme si possono raggiungere importanti risultati.

Importante convegno alla comunità alloggio Juvenilia di Campobello di Licata.

La cultura della legalità è qualcosa di più della semplice osservanza delle leggi e delle regole.

E’ questo il messaggio che gli autorevoli relatori hanno voluto lanciare ai giovani.

La d.ssa Giusy D’Angelo, ha introdotto i lavori, presentando il progetto intrapreso in Comunità, da tempo, in sinergia con l’Ufficio dei servizi sociali del Tribunale per i Minori di Palermo e l ‘Arma dei Carabinieri.

Interessanti gli interventi del Capitano Francesco Lucarelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, del Luogotenente Luca Vitobello, Comandante della locale Stazione Carabinieri e del dottor Andrea Mariani, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in pensione, i quali hanno voluto dare risalto al ruolo che svolge l’Arma nella “ Comunità” , “tra la gente, per la gente”, particolarmente sensibile alle problematiche dei giovani.

I Carabinieri non solo svolgono azione repressiva ma sono disponibili all’ascolto, alla condivisione, protagonisti ed integrati nel tessuto cittadino, vogliono essere di supporto alle nuove generazioni.

Incisivo l’intervento della d.ssa Lilli Cirivello, dell’Ufficio servizi sociali del Tribunale per i Minori di Palermo che ha apprezzato il lavoro svolto dagli operatori di tutte le comunità presenti al convegno, ha ringraziato i relatori per la fattiva e preziosa collaborazione e i ragazzi per l’attenzione e la partecipazione alle attività progettuali.

Il “ Cammino della Legalità” continua con nuovi progetti e nuovi incontri.