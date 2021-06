Castrofilippo, Il rispetto della Legalità nel periodo del Covid. Studenti delle medie attraverso la creazione quadri raccontano la pandemia

“Il rispetto della Legalità nel periodo del Covid”. E’ stato il titolo della manifestazione che si è svolta ieri mattina a Castrofilippo organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti. In particolare, l’amministrazione che quest’anno a causa della pandemia non ha potuto indire il concorso per l’assegnazione della borsa di studio sulla legalità intitolata all’appuntato dei carabinieri medaglia d’oro Salvatore Bartolotta, ha voluto donare le somme necessarie per l’acquisto di tutto il materiale servito alla creazione di tele e disegni da parte degli studenti della locale scuola media Balsamo che fa parte del comprensivo Gangitano . Questa iniziativa ha dato modo ai ragazzi di esprimere le loro riflessioni sulla legalità sotto una prospettiva differente. In totale, sono state realizzate una ventina di opere incentrate la maggior parte sul rispetto delle regole previste per evitare il contagio da Covid 19. I lavori, successivamente verranno resi pubblici in estate quando verranno completati gli interventi di ristrutturazione della Scalinata della Memoria dedicata a tutte le vittime della mafia. Quel giorno ci sarà anche la consegna degli attestati a tutti e 42 i ragazzi che hanno partecipato. Presenti all’iniziativa di ieri il sindaco Franco Badalamenti, il vice Angela Maria Acquista e l’assessore all’istruzione Tatiana Pletto. “Sono rimasto entusiasta- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- della bravura di questi ragazzi ma soprattutto del forte messaggio che hanno voluto mandare con i loro disegni in questo momento di difficoltà a causa del Covid. Loro- conclude – sono stati i più penalizzati da questa pandemia ed è proprio da questi giovani studenti che oggi abbiamo voluto segnare la ripartenza per il nostro paese”.

loading..