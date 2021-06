“Disastro sanità in Sicilia”, opposizioni all’attacco di Musumeci all’Ars

“La Sicilia tra le ultime regioni per numero complessivo di dosi di vaccino somministrate e per percentuale di vaccini somministrati per classi di età, con una disorganizzazione cronica, l’impoverimento dell’offerta sanitaria nelle comunità periferiche, l’assenza di un assessore regionale alla Salute e la totale mancanza di confronto tra il parlamento e il governo regionale. La Sanità siciliana è un disastro, Musumeci ne risponda immediatamente”.

Una mozione M5s, Pd, Cento Passi

E’ la sintesi del contenuto di una mozione depositata in queste ore all’Assemblea Regionale Siciliana che porta le firme del capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, di quello del Partito Democratico Giuseppe Lupo e ancora di quello de i Cento Passi Claudio Fava, oltre che dei deputati M5S e Pd. La mozione impegna il governo regionale a risolvere le criticità che riguardano la gestione del sistema sanitario in Sicilia.

Opposizioni compatte all’attacco di Musumeci

“Tanto sono gravi i ritardi accumulati dalla Regione nella gestione ed organizzazione della campagna di vaccinazione – scrivono i deputati – che migliaia di dosi di vaccini sono state trasferite ad altre regioni, prima che scadessero, stessa sorte è toccata a migliaia di kit diagnostici lasciati scadere per il loro mancato utilizzo. Tali sono i ritardi e la disorganizzazione nella somministrazione dei vaccini – si legge ancora nella mozione – che il Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica del governo Conte invierà in Sicilia ‘squadre sanitarie militari’ per accelerare le operazioni di vaccinazione”.

Al palo le terapie per curare il Covid19

“Al palo – recita l’atto parlamentare – è anche la terapia con gli anticorpi monoclonali, mentre i ritardi e la disorganizzazione che si registrano nella gestione dell’emergenza sanitaria provocano conseguenze negative e difficoltà anche sul corretto funzionamento della sanità ordinaria. La Sicilia ha bisogno di un assessore alla Salute che si confronti con l’ARS e con le Istituzioni nazionali, che sia altamente qualificato e che si dedichi ad affrontare le attuali e gravissime criticità sanitarie a tempo pieno e, soprattutto, in questa delicata fase dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19, con una presenza continua ed ininterrotta per affrontare le innumerevoli problematiche giornaliere”.

Musumeci si assuma le proprie responsabilità

“Musumeci – sottolineano i deputati – si prenda le sue responsabilità. Disponga ad esempio il pieno coinvolgimento nella campagna di vaccinazione dei medici di medicina generale secondo le nuove linee guida adottate dal Commissario covid19 Figliuolo. Dica chiaramente quali sono le attività e i risultati delle strutture commissariali nelle tre aree metropolitane, qual è lo stato dell’organizzazione ed efficienza della Rete dell’emergenza-urgenza e delle Reti tempo dipendenti e più in generale quale è lo stato di attuazione della Legge regionale sul riordino del Servizio Sanitario Regionale e quella sull’adeguamento della rete ospedaliera” – concludono.