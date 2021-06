Grande successo dei gazebo sul “made in Italy” promossi dalla Lega in Provincia di Agrigento

Marcello Fattori, responsabile organizzativo della lega Sicilia in provincia di Agrigento interviene in merito al successo riscosso con i Gazebo allestiti nei Comuni di Agrigento, Grotte e Ribera lo scorso 30 Maggio, in occasione dell’iniziativa nazionale “Mangiacomeparli”

Un’iniziativa, dichiara Marcello Fattori, che ha visto la lega schierarsi a difesa del made in Italy , della dieta mediterranea e delle eccellenze delle produzioni nazionali contro Nutriscore, vino senza alcol, farine di insetti e così via.

“E’ stata una importante occasione di confronto con i cittadini, i quali spontaneamente ed in massa hanno partecipato alla mobilitazione oltre le più rosee aspettative, con oltre 600 firme complessivamente raccolte nei tre gazebo allestiti in Provincia.

E’ fuor di dubbio che da qualche mese la lega in Sicilia, complice il mutamento della governance regionale, stia attraversando un’ importante fase di radicamento sul territorio, ed in particolare in Provincia di Agrigento, con la sapiente guida dell’On. Vincenzo Giambrone si è riusciti a creare le condizioni che stanno favorendo numerose adesioni di amministratori locali, Sindaci ed ex deputati.

Tengo a ringraziare, conclude Fattori, tutti i militanti impegnati nei gazebo che hanno speso il loro tempo mettendolo al sevizio del Partito e di tutta la Comunità.”