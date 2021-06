La vendita di un fuoribordo si rivela una truffa: condannata 28enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranove, ha disposto la condanna a otto mesi di reclusione e cinquecento euro di multa nei confronti di una 28enne di Pescara (difesa dall’avvocato Stefania Frullini), per il reato di truffa. Assolti gli altri due imputati per non aver commesso il fatto:.

La vicenda, che risale al 2018, scaturisce da un annuncio pubblicato su internet per la vendita di un motore fuoribordo Mercury. Un empedoclino, che aveva trovato interessante l’offerta, ha versato mille euro sulla postepay della ragazza che però non ha provveduto alla consegna del prodotto.