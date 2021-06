Licata, regolamentazione aree di sosta

La dott.ssa Giovanna Incorvaia, Responsabile di P.O. del Dipartimento di Polizia Municipale, ha disposto, con Ordinanza n° 109 del 27 maggio 2021, la regolamentazione di alcune aree di sosta a Licata.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione di un’area di sosta regolamentata temporalmente solo nei giorni feriali, nelle fasce orarie 9-12 e 17-20, consentendo la sosta per 60 minuti regolata con disco orario nei seguenti tratti stradali:

– via Mazzini nel tratto compreso tra il corso Italia ed il corso Filippo Re Capriata lato sinistro secondo il senso di marcia;

– via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel tratto compreso tra il corso Umberto I° e l’attraversamento pedonale insistente in prossimità del civico 100 sempre in corso Umberto I°;

– l’istituzione di un’area di carico e scarico per 30 minuti, sufficientemente ampia da consentire il corretto approvvigionamento delle merci in via Minosse per tutti i giorni nella fascia oraria 9-18;

– l’istituzione di un’area di carico e scarico per 30 minuti, sufficientemente ampia da consentire il corretto approvvigionamento delle merci in corso Giuseppe Garibaldi, 109/A per tutti i giorni feriali nella fascia oraria 9-13;

– l’istituzione di un’area di parcheggio per disabili in piazza Duomo in prossimità del civico 14.

Il servizio segnaletica del Dipartimento di Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica atta alla materiale rappresentazione del presente provvedimento.