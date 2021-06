Massimiliano Rosselli alla segreteria tecnica per la Sicilia occidentale della Lega

Il gruppo storico provinciale della Lega, accogliendo con entusiasmo la nomina di Massimiliano Rosselli alla segreteria tecnica per la Sicilia occidentale, ringrazia l’ on. Nino Minardo per la fiducia dimostrata con l’ottima scelta effettuata.

Una fiducia che, per il gruppo storico della Lega agrigentina, rappresenta anche un riconoscimento del lavoro svolto per il radicamento nel territorio e per il mantenimento di uno spirito portatore di unità di intenti, sano dialogo costruttivo e anelito all’integrazione e all’armonia operativa con gli eccellenti politici che, in provincia di Agrigento, hanno aderito alla Lega: dal neo segretario provinciale, on. Vincenzo Giambrone, ai consiglieri del Comune capoluogo, Pietro Vitellaro e Mario Fontana, dagli ex deputati Vincenzo Fontana e Giancarlo Granata ai numerosi consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali dei vari centri dell’agrigentino.

Doveroso quindi il nostro ringraziamento all’ Onorevole Minardo per l’opportunità dataci col suo gesto che trova una particolare approvazione da parte del commissario Lega di Naro ed assessore del Comune di Naro, Lillo Burgio, di quella di Casteltermini rappresentata da Ignazio Vancardo, dalla sezione del Comune di Sant’Angelo Muxaro col commissario Aurelio Paci e col consigliere comunale Krizia Adamo, dalla sezione di Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Cianciana, coordinate dall’ ingegnere Ernesto Reina, dal gruppo del Comune di Ribera con l’ avv. Michele Porrello e Nino Micalizzi, del Comune di Sambuca di Sicilia, Michele Vaccaro, dal coordinatore del gruppo del Comune di Campobello di Licata Giuseppe Alaimo, dal Comune di Menfi coordinato da Antonina Mirabile, da quello di Porto Empedocle Umberto Prestia e Carmelo Guarraci, dalla sezione del Comune di Burgio e del commissario Ciro Miceli, dall’Avv. Maria Pia Coviello della sezione delil Comune di Canicattì.

