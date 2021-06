Piante di marijuana nel balcone di casa: denunciato 61enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Elisabetta hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento un pensionato 61enne del luogo, trovato in possesso di alcune piante di marijuana. I militari, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, avevano notato delle strane piante esposte nel balcone dell’uomo.

Il sospetto che non si trattasse proprio di gerani ha sollecitato la perquisizione del domicilio, che ha dato esito positivo: l’indagato è stato sorpreso con ben 5 piante di marijuana alte mezzo metro, accuratamente coltivate. Per il soggetto è scattato il deferimento per il reato previsto dall’art.73 del DPR 309/90, mentre le piante sequestrate dai Carabinieri saranno analizzate per verificare il loro principio attivo.