Canicattì, 60enne preso a bastonate e investito: c’è un sospettato

E’ in gravi condizioni, ricoverato in una struttura sanitaria a Taormina in prognosi riservata, il sessantenne di Canicattì preso a bastonate e poi investito con un furgone al culmine di una lite tra due famiglie. Il fatto è avvenuto domenica mattina in via Libia. L’uomo, che ha riportato la frattura del bacino e diverse lesioni sparse, è stato trasferito nelle ultime ore a Taormina dopo esser stato ricoverato prima a Canicattì, poi a Caltanissetta e infine a Messina.

Intanto i poliziotti del locale commissariato agli ordini del dirigente Francesco Sammartino, coordinati dalla Procura di Agrigento, stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto domenica mattina. Nelle ultime ore sono stati sentiti diversi testimoni e ci sarebbe anche un sospettato. Si tratta di un settantenne del posto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.