In giro dopo il coprifuoco senza patente e con droga in auto: nei guai due 23enni

Proseguono i controlli anti covid in città da parte della Polizia di Agrigento.

In via Acrone nella notte appena trascorsa due giovani 23 enni sono stati fermati ad un posto di controllo e dono stati perquisiti. Oltre ad essere stati multati per aver violato le Normi anti Covid, il conducente è risultato senza patente di guida, in quanto mai conseguita, ed è stato multato di 5.000 euro, l’altro ragazzo è stato trovato con addosso quattro grammi di hashish, ed è stato segnalato per il possesso e consumo dello stupefacente alla Prefettura di Agrigento.

