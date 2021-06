Maxi furto di rame a Sciacca: rubati cavi per 20 mila euro

Ladri in azione in contrada Scunchipane a Sciacca all’interno di un impianto fotovoltaico di proprietà di un imprenditore agrigentino. I malviventi sono riusciti ad asportare ben 3.500 metri di cavi in rame per un valore complessivo che ammonta a circa 20 mila euro.

Quasi certamente ad agire, visto il quantitativo rubato, un gruppo di persone che avrebbe utilizzato anche un furgone per darsi alla fuga. I ladri hanno rubato i cavi approfittando del buio. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sciacca.